Voortvluchtige hoofdrolspeler genocide Rwanda opgepakt in Parijs

In Parijs is de Rwandese zakenman Félicien Kabuga gearresteerd. Hij werd gezocht voor een hoofdrol in de massamoord op Tutsi’s in Rwanda in 1994 en was al sinds destijds voortvluchtig. Kabuga staat bekend als de ‘financier van de genocide’, wat hij zelf altijd heeft tegengesproken.