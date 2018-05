Voorvechter mensenrechtenwet op verzoek van Rusland opgepakt in Spanje

De voorvechter van de zogeheten Magnitski-wetgeving meldde zijn arrestatie vanmorgen op Twitter. Hij schrijft onder meer dat hij door twee Spaanse agenten naar een politiestation wordt vervoerd, maar dat hij niet weet welk bureau dat is. Even later deelde hij een foto van zijn arrestatiebevel. De Spaanse politie ontkent echter Browder te hebben gearresteerd. Volgens de autoriteiten is het Russische verzoek verlopen. De zakenman zou inmiddels weer op vrije voeten zijn gesteld.

Belastingontduiking

In 2013 werd Browder ook al voor belastingontduiking veroordeeld in Rusland, maar toen weigerde Interpol nog hem op de opsporingslijst te zetten. De aanvraag zou politiek gemotiveerd zijn, oordeelde de veiligheidsdienst. Browder was vorige week nog op bezoek in de Tweede Kamer om te praten over invoering van de wetgeving in Nederland. Nederland wil ook zo’n wet, zo stelde een Kamermeerderheid vorige maand in een motie.

Advocaat

Browder is bekend van zijn wereldwijde lobby voor de aanpak van mensenrechtenschenders, en het verhaal dat daarvan vooraf ging. De eigenaar van de grote investeringsmaatschappij Hermitage Capital begon zijn strijd nadat zijn Russische advocaat Sergej Magnitski in november 2008 onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in een Russische cel. Hij was ingehuurd om onderzoek te doen naar corruptie via dat Britse bedrijf. Hij ontdekte dat het investeringsfonds was beroofd van zo'n 230 miljoen dollar door Russen met banden met het Kremlin. Toen hij daarvan aangifte deed, werd hij zelf opgepakt. Acht dagen voor het aflopen van zijn voorarrest werd hij dood aangetroffen in de cel.



Browder stapte met het verhaal naar het Amerikaanse congres, waar in 2012 werd besloten tot invoering van de Magnitsky Act, waarmee degenen die verantwoordelijk worden geacht voor zijn overlijden, worden gestraft. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van sancties zoals het bevriezen van financiële tegoeden en het weigeren van visa aan mensen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen.



Rusland is ongelukkig met de wetgeving en kwam met tegenmaatregelen. Zo werd adoptie van Russische kinderen door Amerikanen verboden. Ook mocht een aantal Amerikanen Rusland niet meer in, omdat ze zich ook schuldig gemaakt zouden hebben aan mensenrechtenschending.