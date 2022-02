Vrachtschip met 1100 Porsches aan boord in brand en stuurloos

update Navo breidt verdedi­ging uit, Moskou neemt Stolten­berg ‘niet meer serieus’

De Navo breidt de verdediging van haar Europese oostflank verder uit met nieuwe strijdgroepen onder Frans bevel in Roemenië, en met meer schepen en vliegtuigen. Tegelijkertijd bekijkt het bondgenootschap of er nog zwakke plekken weg te werken zijn. Dat is vandaag de uitkomst van een Navo-defensieraad in Brussel.

16 februari