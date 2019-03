Vrachtvliegtuig maakt noodlanding, getuigen horen knallen en zien vlammen

In beeld: overleven na de verwoesten­de cycloon Idai

12:19 Het dodental van de cycloon Idai is opgelopen tot 746. Ongeveer 3 miljoen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door de storm, de overstromingen en de hevige regenval. In Mozambique is de vrees voor cholera bewaarheid. Inmiddels zijn minimaal 139 mensen besmet.