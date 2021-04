Vrachtwagen valt op Taiwanese sneltrein: 48 doden na ontsporing in tunnel

Het Centrale Reddingsoperatiecentrum meldt dat reddingswerkers proberen bij vier zwaar beschadigde wagons te komen die slechts te bereiken zijn. Volgens persbureau Associated Press is de trein geraakt door een niet goed geparkeerd onderhoudsvoertuig dat vanaf een hoger gelegen helling op het spoor rolde.



Het voertuig zou vooral de eerste vijf rijstellen van de langsrazende trein hebben getroffen. Het dak van de trein zou door de klap tot op de stoelen zijn ingedrukt. De voorkant van de trein bevindt zich in de tunnel en is compleet verwoest, maar in de achterste wagons zou de schade beperkt zijn gebleven.



Overlevenden wisten via de ramen het dak van de trein te bereiken en werden door spoorwegpersoneel in veiligheid gebracht. Een vrouwelijke inzittende vertelde dat ze een schok voelde en op de grond viel. ,,We hebben het raam gebroken en klommen bovenop de trein om te ontkomen”, zei ze tegen een lokale krant.