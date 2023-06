Vrachtwagenchauffeur schuldig bevonden aan bloedbad met elf doden in synagoge VS

De vrachtwagenchauffeur staat terecht voor moord op elf gelovigen in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh (Pennsylvania) en het verwonden van nog eens zeven anderen, onder wie vijf agenten, eind oktober 2018. De veertiger is ook aangeklaagd voor tientallen haatmisdrijven. In totaal gaat het om 63 aanklachten. Bowers, die ‘onschuldig’ had gepleit, oogde kalm tijdens het voorlezen van het juryoordeel. In de zaal was het muisstil.