‘Vredestroepen’ weg uit Kazachstan, maar oppositie blijft bezorgd

Nieuwe beschuldi­gin­gen van feestjes in ambtswo­ning Britse premier

Medewerkers van de Britse premier Boris Johnson vierden vorig voorjaar aan de vooravond van de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes in de ambtswoning op Downing Street 10. Op dat moment was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de coronacrisis en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Op de beide feestjes waren zo’n dertig mensen, schrijft The Telegraph, die gesproken heeft met aanwezigen. Johnson zelf was er niet bij.

