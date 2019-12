Vrees voor dertien doden Nieuw-Zeeland, vermiste Nederlander (66) weer terecht

Acht mensen worden nog vermist na de uitbarsting van de vulkaan op het Nieuw-Zeelandse eiland White Island. Van de 47 mensen die op het eiland waren, zijn vijf mensen om het leven gekomen en 31 in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse politie bekendgemaakt. Van de vermisten wordt gevreesd dat ze niet meer in leven zijn. Een Nederlander die als vermist werd opgegeven is weer terecht, zo laat zijn broer aan deze nieuwssite weten.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vertelde op een persconferentie in Whakatane, een stad dichtbij het eiland, dat een aantal mensen in het ziekenhuis in kritieke toestand verkeert.

De acht vermisten zijn vermoedelijk om het leven gekomen, omdat er volgens de politie geen teken van leven meer is op het eiland. De politie heeft meerdere verkenningsvluchten boven het eiland gehouden.

De gewonden zijn toeristen. Zij komen uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, China, Maleisië en de Verenigde Staten. De nationaliteit van de doden is nog niet bekendgemaakt. Volgens The New Zealand Herald is een van de doden vermoedelijk een gids.

Cruiseschip

De 66-jarige Nederlander die urenlang vermist was, zat op een cruiseschip dat in de buurt van het eiland aan het varen was. Het schip is door veiligheidsdiensten veilig naar de kant gehaald, bevestigt zijn broer. Hij kreeg langere tijd geen contact met de Nederlander en gaf hem als vermist op bij het Rode Kruis.

Op de website van het Rode Kruis, die op verzoek van de politie is opgezet, kunnen familieleden melding maken van een vermissing en kunnen toeristen aangeven dat ze veilig zijn. Meer dan twintig Australiërs, onder wie een compleet gezin van vier en een pasgetrouwd stel, werden bij het Rode Kruis als vermist opgegeven. Een deel van hen is inmiddels weer terecht.

Uitbarsting

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zouden er rond de honderd mensen op of rond het eiland zijn geweest ten tijde van de uitbarsting. Dat aantal werd later door de politie bijgesteld naar vijftig. ,,Onze gedachten zijn bij de slachtoffers’’, zo zei Ardern in een persconferentie.