Vrees voor extreemrechtse terreur groeit in Duitsland

Ambassa­deur VS in Duitsland wordt tijdelijke baas inlichtin­gen­dien­sten

3:35 Richard Grenell is door de Amerikaanse president Donald Trump benoemd tot de nieuwe plaatsvervangende baas van de inlichtingendiensten. Trump meldt op Twitter dat hij blij is met de aanstelling van Grenell, die de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland was.