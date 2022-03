Vrees voor honger neemt toe: ‘Graanexport uit Oekraïne stopt als oorlog langer duurt’

Als de oorlog langer duurt, kan Oekraïne niet meer genoeg graan produceren om te exporteren. Daarvoor waarschuwt presidentieel adviseur van Oekraïne Oleh Ustenko. Met het wegvallen van graan uit Oekraïne wordt gevreesd voor honger in derde wereldlanden in Afrika en het Midden-Oosten.

Rusland en Oekraïne verbouwen 30 procent van alle tarwe in de wereld. Rusland kondigde al aan de export van onder meer tarwe, gerst en rogge tijdelijk aan banden te leggen, naar eigen zeggen om de vraag in het land veilig te stellen en prijsstijgingen te voorkomen. Export vanuit Oekraïne, vaak de graanschuur van Europa genoemd, is erg moeilijk vanwege de oorlog.

Het land heeft de voorraden zelf ook hard nodig. Het Russische leger saboteert steeds vaker de voedselvoorzieningsketen van Oekraïne. Zo zijn er berichten over opslagplaatsen die zijn vernietigd en gebruiken soldaten steeds vaker tractoren en andere landbouwmachines om versterkingen te bouwen en gepantserde voertuigen te slepen. Verschillende grote landbouwbedrijven verklaren dat het niet veilig is voor arbeiders om op het land te werken.

Humanitaire crisis

Dat bedreigt niet alleen het groeiseizoen van één van de grootste voedselexporteurs ter wereld, het verergert ook de humanitaire crisis. Oekraïne en de buurlanden worstelen om mensen te voeden die de belegerde steden ontvluchten.

,,Oekraïne heeft genoeg graan- en voedselreserves om een ​​jaar te overleven’’, zei Ustenko zaterdag in een televisie-interview. ,,Maar als de oorlog voortduurt, zal de export vanuit Oekraïne van graan naar de rest van de wereld niet meer lukken en dan zullen er problemen zijn.”

Hij is niet de enige die zijn zorgen uit. Eerder deze week waarschuwde VN-topman Antonio Guterres al dat de Russische aanval op Oekraïne kan leiden tot een wereldwijde hongercrisis. Tientallen Afrikaanse en veel andere arme landen importeerden een groot deel van de productie uit het door oorlog getroffen land, aldus Guterres. Hij kondigde een crisiseenheid aan voor voedsel, energie en financiën op het VN-hoofdkwartier in New York.

Orkaan van honger

,,We moeten er alles aan doen om een ​​orkaan van honger en een ineenstorting van het wereldwijde voedselsysteem te voorkomen”, zei de secretaris-generaal. Volgens hem is dat een dreigend gevaar voor de internationale economie.

Naast graan is Oekraïne ook belangrijk bij de productie van zonnebloemolie. Nu de benodigde aanvoer van zaden vanuit Oekraïne richting de raffinaderijen schaars begint te worden, dreigen er ook in Nederland tekorten te ontstaan. De zonnebloemzaden worden normaal gesproken in april gezaaid. Het is maar de vraag of dat dit seizoen gaat lukken.

