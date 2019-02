Vrees voor natuurramp in Japan na waarnemingen van zeldzame diepzeevis

In Japan is paniek ontstaan na waarnemingen van een zeldzame diepzeevis die geassocieerd wordt met natuurrampen. Gisteren werden twee riemvissen uit visnetten gehaald voor de kust van Toyama, waar eerder deze week ook al een dood exemplaar aanspoelde. Ook in de haven van Imizu, even verderop, werd zo'n vis gevonden die verstrikt zat in visnetten.

Riemvissen hebben zilverkleurige schubben en rode vinnen en kunnen tot elf meter lang worden. Ze leven op een diepte tot 1.000 meter en worden daarom maar zelden gezien.

In Japan zijn de dieren ook bekend als ‘boodschapper uit het paleis van de zeegod’ en volgens de folklore zouden ze zichzelf op het strand gooien vlak voor onderwaterbevingen. Die mythe won nog aan kracht na de aardbeving en tsunami in Fukushima, die meer dan 20.000 mensen het leven kostte. Zeker een dozijn riemvissen spoelde in het jaar voor de ramp aan op de Japanse kusten.

Andere oorzaak

Wetenschappers plaatsen vraagtekens bij de theorie. ,,We kunnen het niet met honderd procent zekerheid uitsluiten, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat riemvissen tevoorschijn zouden komen net voor zware aardbevingen”, aldus Kazusa Saiba van het lokale Uozu Aquarium tegen CNN. ,,Het zou evengoed de opwarming van de aarde kunnen zijn of een andere oorzaak die we niet kennen, die maken dat de vissen gespot worden.”

Volgens de man is het evenwel niet onmogelijk dat subtiele veranderingen in de aardkorst die een zeebeving voorafgaan ,,de stromingen verstoren en de dieren vanop de zeebodem naar boven duwen”. Directeur Osamu Inamura van het aquarium denkt eerder aan een andere theorie: dat de vissen de bewegingen volgen van hun voedsel. ,,Als de garnalen waarmee ze zich voeden richting wateroppervlak gaan, kunnen ze soms in de netten van vissers terechtkomen”, zegt hij.

Seismische activiteit