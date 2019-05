Vreugde bij dierenbeschermers: 37 in China geroofde zeehondenpups terug naar zee

Net als veel andere diersoorten werden gevlekte zeehonden gevangen voor gebruik in traditionele Chinese medicijnen. Tegenwoordig zijn de dieren een beschermde soort in het Aziatische land, maar veel pups worden alsnog weggehaald bij hun moeders en verhandeld voor commerciële doeleinden.



,,We zijn heel blij dat onze Chinese partner VShine in staat was om dierenbeschermers te sturen en toe te zien op bij de terugkeer naar het wild van deze zeehondenpups’’, zegt Peter Li van HSI in een persbericht. ,,Helaas leidt de groeiende obsessie van China voor deze dieren tot enorm lijden en sterfte.’’