‘Vriendin’ bedondert familie op Franse begrafenis en steelt stiekem sieraden uit open kist

9:43 De hele Amerikaanse stad New Orleans zit in het donker, nadat de stroom is uitgevallen door de gevolgen van orkaan Ida en het daar avond is geworden. In de staat Louisiana zitten ruim een miljoen huishoudens zonder stroom, meldt AP. De storm is iets in kracht afgenomen en is er nu een van de derde categorie op een schaal van vijf. Ida trekt verder richting het noorden, het binnenland in. Twee miljoen mensen lopen nog gevaar.