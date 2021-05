Vrijdag om 22 uur naar huis, maar om middernacht mag je weer naar buiten in Brussel

De avondklok gaat op de schop in de nacht van vrijdag op zaterdag. In Brussel moet je vrijdag tussen 22 uur en middernacht binnenblijven, maar vanaf 1 minuut na klokslag middernacht mag je weer naar buiten. Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Anderlecht Gilles Verstraeten (N-VA) klaagt deze ochtend op Radio 1 over de ,,absurditeit” ervan.

In Vlaanderen begint de avondklok om middernacht. Wie in Vlaanderen woont, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geen avondklok meer. In Brussel is het iets anders. Daar begint de avondklok om 22 uur. Dat betekent dat je komende vrijdag in Brussel om 22 uur binnen moet zijn, maar vanaf middernacht wordt de avondklok opgeheven. De facto moet je als Brusselaar dus twee uur binnenblijven en dan mag je weer naar buiten. Niet in grote groepen, want er is nog altijd een samenscholingsverbod vanaf drie personen.

Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Anderlecht Gilles Verstraeten (N-VA) vindt de maatregel ,,absurd”. ,,Dit is een Belgenmop en niet eens een goede. Ik weet niet of jullie hem grappig vinden, maar ik als Brusselaar niet echt. Mijn tolerantiegrens voor dergelijke absurditeiten heeft intussen zijn dieptepunt bereikt”, zegt Verstraeten.

,,Men had kunnen aankondigen dat het misschien op papier nog zou gelden, maar dat het op vrijdagavond niet meer gehandhaafd zou worden. De minister-president had dit moeten afspreken met de burgemeesters en de politiezones”, vindt Verstraeten.

Handhaving

,,Er zit een bestuurlijke logica in, maar geen menselijke”, luidt het. ,,Je moet me eens uitleggen wat dat bijbrengt. Tot 22 uur is er niets aan de hand. De avondklok is een van de meest gehate maatregelen in Brussel en heel het land. Daarna moeten we nog eens twee uur binnenblijven. Klokslag middernacht is er opeens niets meer aan de hand. Voor de goede zaak moeten we dus wel eerst nog twee uur onder huisarrest blijven.”

Volgens Verstraeten werd de avondklok de voorbije maanden niet goed gehandhaafd. ,,Ik heb veel verhalen gehoord van mensen die na de avondklok toch nog naar huis gingen. Ik heb dat zelf ook gezien toen ik van een gemeenteraad naar huis ging. Heel veel jongemannen liepen nog op straat rond. Een politieagent tegenkomen en beboet worden, was meer de uitzondering dan de regel. Het heeft weinig zin om de strengste maatregelen te hebben en die dan niet te handhaven”, luidt het. ,,Zo’n absurde maatregel kan ervoor zorgen dat de bevolking het hele pakket aan maatregelen in twijfel gaat trekken.”

,,Als je regels hebt, dan moet je die handhaven”, benadrukt Verstraeten. ,,Er zijn plekken waar er veel samenscholingen zijn. Zet daar dan stadswachters of politieagenten. Je moet sanctioneren waar nodig. Ik heb de indruk dat de politie niet altijd de juiste steun krijgt van de overheid.” Toch vindt Verstraeten niet dat de politie onmiddellijk moet overgaan tot het uitdelen van boetes. ,,Ik ben er zeker voor om eerst te vragen om de regels te respecteren. Maar als men dat duidelijk niet doet, dan moet er gesanctioneerd worden. Ik heb het gevoel dat men in Brussel te veel inzet op het idee van sensibiliseren en preventief zijn. Men is zeer terughoudend met het sanctionerend optreden. Hoe zinvol is het dan om strenge regels te hebben?”

