‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers arriveert in Ottawa, ‘Trudeau in veiligheid gebracht’

Video'sDuizenden mensen zijn inmiddels - onder het zogenoemde Vrijheidskonvooi - zaterdag in de Canadese hoofdstad Ottawa aangekomen. Een gedeelte daarvan is met de truck vanuit Vancouver gekomen om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De autoriteiten verwachten zo'n tienduizend demonstranten. In Ottawa is het op het ogenblik bitter koud met een temperatuur van -21 graden.

De Canadese staatszender CBC meldt dat premier Justin Trudeau met zijn gezin hun woning in het centrum van Ottawa om veiligheidsredenen heeft verlaten. De regering wil dat niet officieel bevestigen.

Het protest van de truckers begon aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer en meer een demonstratie geworden tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in zijn algemeenheid. Zowel Canada als de VS eisen dat de chauffeurs gevaccineerd zijn.

Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen de Canadese staatszender CBC dat sommige demonstranten ‘flagrant extremisme’ tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver te werpen. Volgens premier Trudeau is het konvooi een protest van ‘een marginale minderheid', die niet representatief is voor het gedachtegoed van de Canadezen. De coronarestricties worden onder meer met fascisme vergeleken, ook zijn er nazisymbolen te zien. Conservatieve politici delen in de kou koffie uit.

Tom Pappin (52) komt uit de buurt van Ottawa. ,,Ik ben in mijn eigen land opgesloten. Ik kan niet meer op vakantie, naar een restaurant of een bowlingbaan. Niet meer naar de film. Dat heeft ervoor gezorgd dat het allemaal uit de hand is gelopen.”

Eisen demonstranten

De demonstranten, veelal zonder mondkapje maar met bivakmuts tegen de kou, vertelden het plein voor het parlementsgebouw de komende dagen te willen bezetten om zo afschaffing van de vaccinatieplicht af te dwingen. Ook zeggen ze door hun protest de toelevering van voedingsmiddelen en andere goederen te willen frustreren. Veel demonstranten laten weten pas weg te gaan als premier Justin Trudeau opstapt. De politie liet in de loop van de middag weten dat de actie, afgezien van de verkeersoverlast, tot dat moment vrij rustig verliep.

Trudeau zit zelf in isolatie wegens een positieve test van een van zijn kinderen. Eerder liet de Canadese premier al weten dat de rest van Canada niet wordt vertegenwoordigd door deze ‘zeer verontrustende, kleine maar zeer luidruchtige minderheid van Canadezen die uithaalt naar de wetenschap, overheid, samenleving en volksgezondheidsadviezen'.

Van de chauffeurs die regelmatig de grens tussen de VS en Canada passeren is 90 procent volledig gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77. De werkgeversorganisatie The Canadian Trucking Alliance, waarbij circa 4500 transportbedrijven zijn aangesloten, is het niet eens met het konvooi en zegt dat ‘dit niet de manier is waarop onvrede met het beleid moet worden geuit'.

