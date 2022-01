Vroeger postkoetsen, nu plunderen bandieten dagelijks treinen in Los Angeles

Belgische topviro­loog Van Ranst hoopvol over omikron: ‘Dit komt meer in de buurt van griep’

Europa zit nog niet op de top van de huidige coronagolf, het aantal besmettingen gaat de komende weken nog fors stijgen. Maar de Belgische topviroloog Marc Van Ranst is hoopgevend en zegt dat we met de omikronvariant de richting uitgaan van iets ‘wat in de buurt komt van griep’. ,,Het is een situatie die we kennen.”

12 januari