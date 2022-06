Vrouw (24) die zwaar mishandeld werd door man (26), aan haar verwondingen overleden

De politie trof de vrouw dinsdag aan in een woning in de Amersfoortse straat Bosappelgaarde. Na een reanimatie is zij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar zij vrijdag overleed.

In de nacht van 14 op 15 juni is een 26-jarige man uit Amersfoort aangehouden die van het delict verdacht wordt. De politie liet weten dat er geweld in het spel geweest is, maar wilde nog geen oorzaak aanwijzen. ,,Omdat het gaat om huiselijk geweld, zijn we terughoudend in onze berichtgeving.”