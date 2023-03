Vrouw (96) laat miljoen euro na aan Frans dorpje, onder een voorwaarde: onderhoud mijn graf

Het moet een aangename verrassing zijn geweest voor het Franse dorpje Maidières, vlakbij Nancy. Na haar dood in 2018 liet een 96-jarige inwoonster van het gehucht 1 miljoen euro na aan het dorp. Dit bedrag werd vorige maand gestort. In ruil daarvoor had ze een wens: dat haar graf regelmatig wordt onderhouden.

In 2018 overleed voormalig lerares Marcelle Verelle op 96-jarige leeftijd. Jarenlang leefde zij in het dorp, maar haar dorpsgenoten hadden geen flauw benul dat ze zoveel geld had, vertellen ze aan een regionaal nieuwsmedium.

Omdat de vrouw geen enkele erfgenaam had, besloot ze haar fortuin, bestaande uit haar huis en haar spaargeld, ter waarde van een miljoen euro, te doneren aan Maidières. ,,Het is de eerste keer dat ons dit overkomt, maar ik hoop dat het niet de laatste keer zal zijn’’, zegt de blije burgemeester Gérard Boyé tegen de Franse krant Quest. Omdat de gemeente Maidières, met maar 1500 inwoners, een budget van 950.000 euro per jaar heeft, is de donatie een financiële meevaller.

Stomverbaasd en ontroerd

Eind vorige maand werd het bedrag op de rekening van de gemeente gestort. De burgemeester wist al langer af van de donatie. ,,Ik ben nog steeds ontroerd. Ik heb geen woorden om deze daad van vrijgevigheid te beschrijven. Toen de notaris ons het bedrag vertelde, vroegen ik en mijn assistenten direct of de komma wel goed was geplaatst. We waren stomverbaasd.’’

In ruil voor de gift had de voormalige lerares maar een wens: dat haar graf regelmatig onderhouden zou worden. Een voorwaarde die de gemeente uiteraard zal respecteren, meldt de burgemeester. Hoe het geld gebruikt gaat worden? ,,Dit bedrag opent veel mogelijkheden voor ons. We kunnen enkele gemeentelijke gebouwen renoveren, zoals het gemeente- en het dorpshuis’’, vertelt burgemeester Boyé.

Een ding staat voor de burgemeester vast: hij wil Marcelle Verelle eren. ,,We gaan een straat of een gemeentelijk gebouw vernoemen naar haar om te bedanken.’’

