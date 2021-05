Vrouw die 190 miljoen euro (!) won onder vuur om aanvragen corona-overheidsgeld

De Schotten raken niet uitgepraat over Gillian Bayford. De vrouw won in 2012 samen met haar toenmalige echtgenoot Adrian Bayford de EuroMillons-jackpot. De twee waren in één klap 148 miljoen pond (toen bijna 190 miljoen euro) rijker. Nu, negen jaar later, is ze in opspraak geraakt omdat ze door de Britse overheid ter beschikking gestelde vervangingsinkomen voor haar werknemers niet wil terugbetalen.

Het voormalige echtpaar stond in 2012 op alle Britse voorpagina’s en ontving in de maanden daarna soms tot veertig bedelbrieven per week. Hun liefde bleek niet bestand tegen de gevolgen van de lottowinst. Adrian en Gillian, die samen twee kinderen kregen, gingen een jaar later uit elkaar. De vrouw verliet de woning in het Oost-Engelse graafschap Suffolk en keerde terug naar Schotland. Ook het contact met haar familie verwaterde.

Inmiddels is ze hertrouwd met de 40-jarige vastgoedondernemer Brian Deans. In oktober beviel ze op haar 48ste van een dochtertje. Ze is inmiddels aan het ondernemen geslagen. Ze baat in de stad Dundee een kapperszaak uit en bezit ook een vastgoedfonds.

Door de coronalockdown moesten beide zaken in het voorjaar van 2020 de activiteiten deels of helemaal staken. Naar schatting 7,5 miljoen Britten zaten in hetzelfde schuitje. De Britse regering begon met het zogenoemde furlough scheme, waarbij de overheid garant stond voor 80 procent van het inkomen van de getroffen werknemers. Het kost de Britse overheid ruim 9 miljard euro per maand.

Aanvraag

Hoewel ze één van de grootste lottowinsten in Groot-Brittannië behaalde, diende Bayford een aanvraag in voor haar werknemers. Het resulteerde in 7200 pond (8.280 euro) voor een parttime-medewerker van haar vastgoedfonds en 10.000 pond (11.500 euro) voor de werknemers van haar kapperszaak. Ze deelde aan The Sun mee dat ze voorlopig geen aanstalten maakt om het uitgekeerde geld terug te betalen. Ze zal dit pas doen als de Britse belastingdienst haar dat expliciet opdraagt.

De weigering om het bedrag terug te geven, stuit veel Schotten tegen de borst. Parlementslid Nigel Mills van de Conservatieven liet optekenen dat ‘Bayford zich zou moeten schamen’. ,,Het steunpakket is net opgezet om banen te redden, niet om multimiljonairs nog rijker te maken.” Als ondernemingen of individuen in staat zijn om de uitgekeerde coronasteun terug te betalen, moeten ze dat meteen doen, klinkt het.

Een lichtpuntje voor Bayford is het feit dat ze niet de enige miljonair is die gebruikmaakt van de compensatieregeling. Filmregisseur Guy Ritchie, maar ook Petra Ecclestone - dochter van voormalige F1-paus Bernie - dienden voor hun bedrijven eveneens aanvragen in. Ze kregen respectievelijk 25.000 pond (29.000 euro) en 10.000 pond (11.500 euro).

Gillian en Adrian Bayford wonnen 190 miljoen euro met EuroMillions in 2012.

De persconferentie na de lottowinst in 2012. Een jaar later gingen Gillian (links) en Adrian uit elkaar.