Vrouw die prins Andrew beticht van misbruik wil details over deal met Jeffrey Epstein vrijgeven

Virginia Giuffre sleepte de zoon van de Britse koningin Elizabeth afgelopen augustus voor de rechter. Ze zegt dat Epstein haar als minderjarige tiener seks liet hebben met de prins, maar die ontkent dat. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van Epstein in New York, op zijn privé-eiland en in de Londense woning van zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell. Ook Epstein zelf zou zich aan Giuffre hebben vergrepen. Giuffre had jaren voordat ze Andrew aanklaagde ook Epstein al voor de rechter gedaagd. Dat leidde in 2009 tot een vertrouwelijke schikking die de raadsman van Andrew graag wil inzien. Hij denkt dat Giuffre destijds afstand heeft gedaan van haar recht om de prins aan te klagen. Haar advocaat David Boies spreekt dat tegen en heeft geen bezwaar tegen het vrijgeven van de documenten.

Geen betrekking op prins

Boies schrijft in een brief aan de rechtbank dat hij toestemming heeft gekregen van de beheerders van de nalatenschap van de overleden Epstein om de schikking vrij te geven. De rechter moet dat nog wel goedkeuren. Boies zei vorige week dat de schikking in zijn ogen op geen enkele manier betrekking heeft op de rechtszaak tegen Andrew, maar dat de advocaten van de prins het recht hebben om daar zelf een oordeel over te vellen.



Epstein kan zelf geen openheid meer geven over het misbruik. Hij werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was opgepakt op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. De autoriteiten denken dat de zakenman zich in gevangenschap van het leven heeft beroofd.



