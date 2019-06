Vrouw die waterval wil fotograferen glijdt uit en valt 45 meter diep

Een vrouw die foto’s probeerde te nemen van een waterval bij het Tahoe-meer, in Californië, is uitgegleden en 45 meter naar benden gevallen. Dat heeft Erin Holland van de brandbeveiligingsdienst in Tahoe laten weten. De vrouw overleefde haar val in het ijskoude water niet.

Volgens Holland is het water in deze tijd van het jaar extreem koud en gevaarlijk vanwege de smeltende sneeuw in het nabij gelegen Sierra Nevada gebergte.

Getuigen zagen hoe de vrouw haar auto aan de kant van de snelweg had gezet om de Eagle Falls van dichtbij te bekijken en op de foto te zetten. Daarbij zou ze te dicht bij de rand zijn gaan staan en zijn uitgegleden. Er is geen vangrail of hek in dat gedeelte van het park.

Een reddingsteam slaagde er anderhalf uur later in het lichaam te bergen ter hoogte van Emerald Bay. Volgens Holland is de dood van de vrouw ‘een trieste waarschuwing’ om extra voorzichtig te zijn bij het nemen van foto’s of selfies in natuurgebieden.

De identiteit van de vrouw is nog niet bekend gemaakt. Het zou gaan om een vrouw van begin 20.