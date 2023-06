Vrouw in Frankrijk omgekomen na 'testen' kogelwerend vest op feestje

Een 47-jarige vrouw is vrijdagavond in het zuidwesten van Frankrijk om het leven gekomen door een schotwond die ze opliep tijdens ‘het testen’ van een kogelwerend vest. Dat meldt het Franse Openbaar Ministerie zaterdag, op de dag dat haar lichaam werd gevonden. Er zijn twee mannen opgepakt.

Het lichaam van de vrouw werd volgens lokale media zaterdagochtend vroeg gevonden op een parkeerplaats tegenover een van de begraafplaatsen van Montpon-Ménestérol, in de Dordogne. Dat gebeurde door een vuilnisman. De vrouw, een moeder van drie kinderen, had een schotwond in haar buik.

Later werden door het parket van Périgueux een onderzoek gestart en twee mannen opgepakt. Een 55-jarige man, in wiens woning in Montpon-Ménestérol de schietpartij plaatsvond, zou het fatale schot hebben gelost. De man is een bekende van de politie vanwege eerdere verkeersovertredingen in combinatie met alcoholgebruik. De tweede verdachte is een 18-jarige man.

Het parket verduidelijkt in een verklaring: ,,Dit zijn kennissen van het slachtoffer, ook woonachtig in de stad, die de avond met haar doorbrachten in het huis van de oudste.’’

‘Feestelijke avond’

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek zou de vrouw, samen met de twee opgepakte mannen en nog een derde man, een feestelijke avond hebben gehad in de woning van de 55-jarige. ,,Het schot zou gelost zijn tijdens een avond in een ontspannen sfeer, waarbij het slachtoffer tijdens een spel een kogelwerend vest had aangetrokken. Daarna zou zij op zich hebben laten schieten.’’

De 18-jarige man zou bekend hebben, dat de groep een kogelwerend vest wilden ‘testen'. De 55-jarige verdachte was zaterdagochtend nog onder invloed van alcohol en kon toen nog niet de de politie worden verhoord.