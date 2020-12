Vrouw overlijdt na aanval haai bij Sint-Maarten

Ongebruikelijk

Er is voor Sint-Maarten slechts een eerder haaienincident bekend, stelt AP. Dat was in 2005 en had geen dodelijke afloop. In totaal zijn er sinds 2000 vier mensen in het Caribisch gebied omgekomen door toedoen van een haai, stelt het Florida Program for Shark Research, en waren er dertig andere bijtincidenten.