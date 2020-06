Vrouw van Chinese arts die waarschuwde voor corona en daarna overleed, bevallen van zoontje

De weduwe van de Chinese arts Li Wenliang is bevallen van hun zoontje. De vrouw noemt het kind ‘het laatste kado’ van haar 34-jarige man, die eerder de wereld waarschuwde voor het coronavirus en later in Wuhan zelf aan de gevolgen van het longvirus overleed.

Het is het tweede zoontje dat Fu Xuejie samen met haar overleden man kreeg. Ze deelde een foto van haar baby op de Chinese berichtenapp WeChat: ,,Mijn man, kan je dit zien vanuit de hemel? Je hebt me vandaag je laatste kado gegeven. Ik zal ze liefhebben en beschermen.’’

Oogarts Li Wenliang was een van de acht klokkenluiders die in december waarschuwden voor het nieuwe coronavirus. Zeven patiënten in het ziekenhuis waar Wenliang als arts werkte, waren geveld door een mysterieuze ziekte. De arts waarschuwde op 30 december 2019 in een chatgroep zijn medestudenten geneeskunde. ,,In quarantaine op de spoedafdeling”, schreef hij over enkele patiënten. ,,Beangstigend, is SARS terug?” reageerde iemand.

Zijn openheid werd Li niet in dank afgenomen. De Chinese gezondheidsinspectie in Wuhan pakte de arts in het holst van de nacht meteen op en riep hem tot de orde over de informatie die hij had gedeeld. Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn ‘onwettige gedrag’. Nog zeven anderen werden op 31 december aangehouden voor het ‘verspreiden van geruchten’, nadat het verontrustende bericht van Wenliang ook buiten de chatgroep verspreid was. Het door de artsen geconstateerde virus bleek later het nieuwe coronavirus te zijn.

Overleden

De oogarts ging na zijn reprimande weer gewoon aan het werk. Op 10 januari behandelde hij een vrouw met glaucoom. Wenliang wist niet dat de patiënte besmet was met het coronavirus. Waarschijnlijk had ze het via haar dochter gekregen. Ook Wenliang zelf raakte geïnfecteerd, zo liet hij weten. ,,Alles is nu geregeld, het is eindelijk bevestigd”, schreef hij op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo. Op 7 februari overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus.

Zijn vrouw Fu noemt de man een ‘liefhebbende echtgenoot’. Na zijn overlijden kreeg ze te maken met gezondheidsproblemen vanwege het verdriet. Ze moest tijdelijk worden opgenomen in een ziekenhuis, ook om de gezondheid van het ongeboren kind in de gaten te kunnen houden. Tegen haar andere zoon hield de vrouw lange tijd vol dat ‘papa op reis is naar het buitenland'. Ze kon het de jongen simpelweg niet vertellen.

Na de dood ontstond er veel kritiek bij het grote publiek over het optreden van de Chinese autoriteiten. Zij zouden het uitbreken van het virus onder de pet hebben willen houden en artsen monddood hebben gemaakt. Wenliang werd een held. De Chinese autoriteiten zagen zich daarna genoodzaakt zich te excuseren aan het adres van Fu. Li Wenliang werd ook officieel een ‘martelaar’ genoemd, die zijn leven had gegeven om het coronavirus te bestrijden: wie hem bekritiseert kan worden gearresteerd volgens de Chinese wet, meldt BBC.

Lees ook: Chinese dokter spoorloos die de wereld waarschuwde voor corona (Premium).