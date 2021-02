Vrouw van Navalny vliegt terug naar Duitsland

Rechter­hand afgezette regerings­lei­der opgepakt in Myanmar

5 februari De rechterhand van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is vrijdag opgepakt, enkele dagen nadat het leger van Myanmar de macht greep en Suu Kyi arresteerde. De 79-jarige Win Htein werd rond middernacht gearresteerd in het huis van zijn dochter, aldus een woordvoerder van de Nationale Liga voor Democratie, de partij waar Htein en Suu Kyi toe behoren. Vlak voor zijn arrestatie had Htein gereageerd op de coup door te zeggen dat ,,iedereen in het land zich zoveel mogelijk moet verzetten tegen de acties waarmee ze proberen onze regering te vernietigen’’.