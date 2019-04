Vrouw wil vagina-museum openen in Londen: ‘Geen ander deel zo gestigmatiseerd’

Dat is althans het plan van initiatiefneemster Florence Schechter. De wetenschapsjournalist en comédienne wil het museum laten verrijzen op de eerste verdieping van een pand dat ze aangeboden kreeg in de multiculturele en hippe Londense wijk Camden, wereldberoemd dankzij de populaire markt.

Het museum wordt gratis toegankelijk voor iedereen ‘omdat je altijd moet kunnen leren over ons lichaam en die kennis niet afhankelijk mag zijn van iemands leeftijd of financiële situatie’, schrijft Schechter in een toelichting bij haar plannen.

Stigma

In het museum komen roterende exposities over van alles: van de anatomie van het vrouwelijke geslachtsorgaan, ongesteldheid en seks tot kunst en cultuur, design, de geschiedenis en samenleving. Schechter wil ook een reeks gevarieerde evenementen organiseren zoals schoolreisjes, komische avonden, lezingen, workshops en panelavonden.

Daarnaast moet het museum plaats gaan bieden aan seks- en relatieonderwijs, waarbij wordt samengewerkt met artsen en andere medische professionals. Dit met het oog op een betere dienstverlening en ondersteuning van de trans- en intersekse-gemeenschappen.

,,Het is hoog tijd voor een vagina-museum want geen ander lichaamsdeel is zó gestigmatiseerd. Terwijl de helft van de wereld er eentje heeft. Via ons museum kunnen alle mensen leren dat er niets schandelijks of aanstootgevends is aan vagina’s en vulva’s’’, zegt Schechter in een promotiefilmpje op YouTube.

Quote Er is een institutio­ne­le voorkeur voor het bestuderen van mannelijke geslachts­de­len Florence Schechter

Dierlijke penissen

Ze kwam op het idee voor het museum tijdens het maken van een YouTube-filmpje over een top tien rond dierlijke penissen.

,,Ik vond het zo leuk dat ik ook een vagina-variant wilde maken, maar er bleek nauwelijks informatie over te zijn. Er is een institutionele voorkeur voor het bestuderen van mannelijke geslachtsdelen. Van de ongeveer 364 wetenschappelijke onderzoeken die de afgelopen 25 jaar werden uitgevoerd naar geslachtsrijpe dieren was slechts acht procent gewijd aan vrouwelijke genitaliën. Toen een vriend van me vertelde over zijn bezoek aan het Fallus Museum in IJsland en ik daarna tevergeefs informatie zocht over een vagina-museum, besloot ik zelf zo’n museum op te richten.’’

