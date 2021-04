Vrouwelijke extremist blaast zichzelf en haar baby op in grensstreek Tunesië

Nadat haar man gedood werd, blies de vrouw zichzelf op met een bomgordel. In haar armen droeg ze een jonge baby, die bij de aanslag om het leven kwam. Bij het stel bevond zich ook een jong meisje. Zij raakte gewond maar overleefde de aanslag. Ze is opgevangen. Volgens de Tunesische autoriteiten was dit de eerste keer dat zij een vrouw en kinderen aantroffen onder de militanten in het grensgebied.

Aanslag Sousse

Sinds de aanslagen zes jaar geleden waar een militant van IS op het strand van het Tunesische Sousse 39 mensen doodschoot, is het bestrijden van terrorisme in het land aangescherpt. Sindsdien is Tunesië effectiever geworden in het voorkomen van terroristische aanvallen. In de grensgebieden richting Algerije zijn echter nog steeds zogeheten ‘slaapcellen’ actief, waar onder meer veel teruggekeerde jihadisten uit Syrië, Irak en Libië bivakkeren. Voorheen werd gedacht dat hier enkel mannen verbleven.