Vrouwen als ambassadeur naar islamitische landen: bewuste zet

Terstal lobbyde om naar Teheran uitgezonden te worden. Ze studeerde in de Verenigde Staten toen in 1979 diplomaten werden gegijzeld op de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad. Over de cultuur won ze advies in bij Tahzib-Lie, die in Iran werd geboren als dochter van een Iraanse vader en Amerikaanse moeder. Tahzib-Lie was eerder vijf jaar de particulier secretaris van koningin Máxima. Van Asch, die als diplomaat al in Afghanistan, Irak, Tunesië en Turkije werkte, wilde alleen naar een land in het Midden-Oosten.



De drie ambassadeurs voelen zich ook een rolmodel voor vrouwen in hun land. Tahzib-Lie: ,,We laten zien dat we belangrijk zijn.'' Al zijn er nog maar een handjevol vrouwelijke ambassadeurs: in Qatar vijf, in Iran vier en in Oman twee. De vrouwen vallen op. Terstal: ,,Aandacht vragen voor Nederland lukt heel goed als je opvalt.'' Voor hen gaan deuren open. Afspraken maken is een makkie. ,,De mannen zijn ook gewoon nieuwsgierig'', lacht Tahzib-Lie. Terstal vult aan: ,,Als de ene man met je heeft gesproken, wil een andere niet achterblijven." Ook bij bijeenkomsten willen de overheidsfunctionarissen 'altijd' met de vrouwen spreken.