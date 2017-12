Vrouwen die Trump beschuldigen van aanranding willen onderzoek Congres

video Poging terreuraanslag NYC: verdachte is door IS geïnspireerde Bengalees

17:01 De verdachte van de mislukte terreuraanslag bij het Port Authority busstation in New York is een 27-jarige Bengalees. Hij woont in Brooklyn en was geïnspireerd door IS, zo melden Amerikaanse politiebronnen. Bij de ontploffing raakten vier mensen gewond onder wie de aanslagpleger.