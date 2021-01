Vrouwtje gevonden voor zeer zeldzame schildpad in Vietnam: ‘Beste nieuws van het jaar’

Tot voor kort werd het mannetje dat in de Chinese Suzhou-dierentuin leeft als laatste van zijn soort beschouwd. Het laatste vrouwtje, dat ook in de dierentuin leefde, was anderhalf jaar geleden plots gestorven, een dag nadat ze geïnsemineerd was. De dood van het ongeveer negentig jaar oude vrouwtje leek een haast onoverkoombaar obstakel op te werpen met het oog op het voortbestaan van de ernstigst bedreigde schildpaddensoort ter wereld. Wel wist men dat er nog twee andere Yangtze-weekschildpadden leven in Vietnam. Het was alleen niet bekend of het om mannetjes of vrouwtjes ging.