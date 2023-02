VS beschuldigt Rusland formeel van misdaden tegen menselijkheid

UPDATERusland maakt zich in Oekraïne schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat stelde de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zaterdagmiddag op een grote veiligheidsconferentie in München. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten deze beschuldiging richting Rusland formeel uitspreken. Samen met het Verenigd Koninkrijk noemt de VS de oorlog die gaande is in Oekraïne bovendien een ‘wereldoorlog’.

Harris zei verder dat de Russische troepen ‘omvangrijk en systemisch’ de burgerbevolking in hun buurland aanvallen. Ze kondigde in München formeel aan dat de VS ‘zonder twijfel’ Russische misdaden tegen de menselijkheid hebben vastgesteld.

De Amerikaanse vicepresident sprak onder andere van moord, verkrachting en marteling. Ook noemde ze het ‘barbaarse en onmenselijke’ bloedbad in Boetsja en het bombardement van een kraamziekenhuis in Marioepol, beide vorig jaar in de maanden na de Russische invasie van Oekraïne, die nu bijna een jaar geleden begon. ,,Hun acties zijn een aanval op onze gezamenlijke waardes en onze gezamenlijke menselijkheid.”

Harris waarschuwde de plegers van de misdaden, en ‘hun superieuren die medeplichtig zijn’. ,,Jullie zullen verantwoordelijk worden gehouden.” Hoewel het juridisch moeilijk is om Russen internationaal te berechten, zei ze: ,,Als Poetin denkt dat hij kan ontkomen, maakt hij een grote fout. Hij heeft de tijd niet aan zijn kant staan.” De Amerikanen stimuleren Kiev om alle misdaden goed te documenteren, zodat de kans op vervolging zo groot mogelijk is.

Volledig scherm Kamala Harris noemde het ‘barbaarse en onmenselijke’ bloedbad in Boetsja en het bombardement van een kraamziekenhuis in Marioepol. © AFP

Zwaardere kwalificatie

De regering van Joe Biden sprak al wel eerder over oorlogsmisdaden, maar niet over misdaden tegen de menselijkheid. Een door de Verenigde Naties ondersteunde onderzoekscommissie is ook nog niet zo ver. De kwalificatie ‘misdaden tegen de menselijkheid’ geldt als nog zwaarder dan oorlogsmisdaden.

In de Nederlandse ‘Wet internationale misdrijven’ staat omschreven wat misdaden tegen de menselijkheid zijn. Daarbij gaat het om ‘misdrijven gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking’. Voorbeelden daarvan zijn deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking, marteling, slavernij, verkrachting, gedwongen prostitutie of enige andere vorm van seksueel geweld en moord.

Rusland spreekt, als het om de oorlog in Oekraïne gaat, nog altijd van een ‘speciale militaire operatie’ die is bedoeld om de veiligheid van de Russisch-sprekende bevolking in het land te beschermen. De Russen hebben altijd ontkend bewust burgerdoelen te raken of oorlogsmisdaden te begaan.

'Belangrijk strategisch belang’

Volgens de Amerikaanse vicepresident is het vaststellen van de misdaden die Rusland in Oekraïne begaat niet alleen van moreel belang. ,,We hebben ook een belangrijk strategisch belang. Geen land is veilig in een wereld waar een ander land de soevereiniteit en territoriale integriteit van de ander kan scheden, waar misdaden tegen de menselijkheid straffeloos kunnen worden begaan, waar een land met imperialistische ambities door kan gaan zonder gecontroleerd te worden.”

Als Poetin doorgaat met het aanvallen van internationale regels en normen, kunnen andere landen aangemoedigd worden om zijn voorbeeld te volgen, vreest Harris. ,,Andere autoritaire krachten kunnen proberen om de wereld naar hun wil te buigen, door middel van dwang, misinformatie en zelfs brute kracht.”



‘Wereldoorlog'

Harris sprak in München ook met de Britse premier Rishi Sunak. Samen veroordelen zij de landen die Rusland politiek en militair ondersteunen bij de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit een verklaring van de Britten.

Verder noemen ze de oorlog in Oekraïne een ‘wereldoorlog’, ‘zowel gezien de impact op voedsel- en energieveiligheid als gezien de impact op internationaal geaccepteerde normen over soevereiniteit’.

Volledig scherm De Britse premier Rishi Sunak (links) en de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zaterdag in München. © via REUTERS

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: