‘VS bespioneerden Europese politici met hulp van Deense geheime dienst’

Britse tiener aange­klaagd voor neerschie­ten BLM-activiste Sasha Johnson

29 mei Een 18-jarige Britse man is vrijdag aangeklaagd voor samenzwering tot moord tegen een Black Lives Matter-activiste die vorig weekend bij een huisfeest in Londen werd neergeschoten. De Londense politie maakte de aanklacht vrijdagavond bekend. Slachtoffer Sasha Johnson verkeert nog altijd in kritieke toestand.