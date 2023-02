VS: China onbereikbaar na neerhalen ballon, 40 andere landen ingelicht over ‘uitgebreide spionage-operatie’

China noemde het Amerikaanse optreden een ‘overduidelijke overreactie’ en beklaagde zich erover dat het niet op de hoogte was gesteld. De woordvoerder van het Pentagon, brigadegeneraal Patrick Ryder, zei dat de VS meteen na het neerschieten contact hebben gezocht. ,,Helaas heeft de Volksrepubliek China ons verzoek afgewezen”, aldus Ryder.

De Chinese ballon ter grootte van drie bussen vloog dagenlang boven de VS alvorens zaterdag boven de Atlantische Oceaan uit de lucht te worden geschoten. Volgens China ging het om een afgedreven weerballon.

Tientallen andere landen ingelicht

De Verenigde Staten hebben inmiddels diplomaten in Washington en Beijing ingelicht over de vermeende Chinese spionageballon die eind januari het Amerikaanse luchtruim binnenvloog en onlangs is neergehaald. Dat meldt de krant The Washington Post op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman heeft in Washington zo’n 150 buitenlandse diplomaten uit 40 landen ingelicht over de Amerikaanse bevindingen over de ballon. In Beijing konden diplomaten voor informatie terecht op de Amerikaanse ambassade. ,,We willen zoveel mogelijk delen met landen die ook doelwit van een dergelijke inbreuk op hun soevereiniteit kunnen worden”, aldus een hoge overheidsbeambte tegen de krant. Het ministerie heeft de informatie ook gestuurd naar Amerikaanse ambassades wereldwijd, zodat zij die weer kunnen delen met partners en bondgenoten.

Uitgebreide observatie-operatie

Volgens de bronnen van The Washington Post is de ballon onderdeel van een uitgebreide militaire observatie-operatie die door het Chinese leger wordt gerund vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee. Hoeveel ballonnen er precies rondvliegen is niet bekend, maar overheidsbronnen hebben het over tientallen missies in vijf continenten sinds 2018. China zou het onder andere hebben voorzien op Japan, India, Vietnam, Taiwan en de Filipijnen.