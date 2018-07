VS deporteerde meer dan 460 migrantenouders die apart van kinderen waren opgesloten

Video Politie: 'Waarschijn­lijk dacht arme Koen dat dit veiligste manier was'

23 juli Een noodlottig ongeval lijkt Koen van Keulen het leven te hebben gekost. Tijdens een nachtelijke wandeling terug naar zijn camping bij het Gardameer viel hij in een zes meter diepe greppel naast de weg. Daar belandde hij in slechts vijftig centimeter diep water. ,,Waarschijnlijk dacht die arme Koen dat dat de veiligste manier was. Hij wist niet dat het hier zo steil naar beneden liep,” aldus de lokale politiecommandant.