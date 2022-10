VS en Zuid-Korea lanceren gezamenlijk raketten in reactie op Noord-Koreaanse test

Noord-Korea had dinsdag een ballistische middellangeafstandsraket afgevuurd in de richting van de Japanse Zee, die na over Japan te hebben gevlogen in de Stille Oceaan belandde. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket boven de Japanse archipel vloog. Destijds, in 2017, voerde het land enkele dagen later een kernwapenproef uit.