VS gaan Mexicaanse drugkartels toch niet als terroristen aanduiden

,,Al het nodige werk is gedaan om de Mexicaanse kartels als terreurorganisaties te classificeren. Vanuit juridisch oogpunt zijn we klaar om dit in de praktijk te brengen’’, aldus de president. ,,Maar op verzoek van een man die ik apprecieer en respecteer, en die zo goed met ons heeft samengewerkt, president Andrés Manuel López Obrador, gaan we tijdelijk afzien (van deze maatregel) en onze gemeenschappelijke inspanningen versterken om deze gevaarlijke organisaties die steeds groter worden, efficiënt te bestrijden’’, schreef Trump verder.

Trump heeft steeds gezegd dat het droogleggen van de drughandel via de Mexicaanse grens en het tegenhouden van immigranten voor hem prioriteiten zijn. Door een organisatie aan te merken als terroristische groepering - iets wat bijvoorbeeld het geval is voor jihadistische organisaties zoals al-Qaïda en Islamitische Staat (IS) - krijgt de Amerikaanse regering meer mogelijkheden om de betreffende groeperingen te bestrijden.

Reacties uit Mexico

De aanduiding geeft de VS geen toestemming om militaire operaties in Mexico uit te voeren. Toch waren veel Mexicanen bezorgd dat hun noorderburen de classificatie zouden kunnen gebruiken als aanleiding voor eenzijdig ingrijpen op Mexicaans grondgebied.

De Mexicaanse president López Obrador reageerde dan ook positief op het besluit van Trump. ,,Ik juich het toe dat hij onze mening heeft meegewogen. Het is een zeer verstandige besluit om de aanduiding uit te stellen’’, liet López Obrador aan de pers weten.