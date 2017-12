VS houdt legerheli’s in Japan aan de grond na verwonden jongetje

De ongelukjes met de Amerikaanse CH-53’s deze week staan namelijk niet op zichzelf. In oktober nog moest een marineheli landen op een boerderij en brandde daar uit. Een ander op Futenma gestationeerd hefschroefvliegtuig crashte in 2004 op nabij gelegen universiteit. Bij dat ongeval raakten drie Amerikaanse militairen gewond.



Futenma ligt in een dichtbevolkt woongebied in het centrum van Okinawa. Anti-Amerikaanse geluiden klinken er al langer. Bewoners en politici maken zich zorgen over de veiligheid. Plannen om de basis, die ruim 25.000 VS-troepen huisvest, te verplaatsen naar een andere locatie lopen al 20 jaar vertraging op. Veel Japanners willen de Amerikanen helemaal van het eiland af hebben.



Brigadegeneraal Paul Rock, hoofd van de Amerikaanse legerbases in het Stille Oceaangebied, bood de regionale regering vandaag zijn verontschuldigingen aan. Hij kondigde aan dat alle CH-53 helikopters voorlopig aan de grond staan en worden geïnspecteerd. Staatssecretaris Yoshihide Suga drukte Rock op het hart beter op de veiligheid te letten en te zorgen dat de bevolking minder last van hun aanwezigheid heeft.