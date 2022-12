VS, Japan en Zuid-Korea ‘overwegen’ alle opties tegen provocerend Noord-Korea

Senator voor Democrati­sche Partij wordt onafhanke­lijk

Een voor de Democratische Partij gekozen 46-jarige senator uit Arizona heeft laten weten dat ze met onmiddellijke ingang een onafhankelijk lid van de Senaat is. Kyrsten Sinema vindt naar eigen zeggen dat de nationale partijen met hun rigide bureaucratie en hokjesgeest verdeeldheid zaaien en zo het contact met de kiezer verliezen. Zelfs de grondwet is volgens haar in gevaar.

9 december