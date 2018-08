VS: Steun EU aan Iran geeft verkeerde boodschap

Vulkaan Etna onrustig na korte uitbar­sting

24 augustus De Siciliaanse vulkaan de Etna is kort maar krachtig uitgebarsten. Voor het eerst in zestien maanden spuwde de vulkaan vandaag as en lava uit. Dat was aan de zuidoostelijke kant van de 3300 meter hoge vulkaan die tot de actiefste van Europa behoort.