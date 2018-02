VS: Turkije mag zijn grenzen beschermen

Haïtiaanse vertelt hoe Oxfambaas haar twee keer per week betaalde voor seks

12:13 Tussen de 79 en 158 euro: zo veel kreeg een Haïtiaanse prostituee naar eigen zeggen elke keer dat ze met de gevallen Belgische Oxfambaas Roland Van Hauwermeiren (68) naar bed ging. Ze was de eerste keer amper 16 jaar oud en het gebeurde twee keer per week, zes maanden lang. Ze doet haar hele verhaal in de Britse krant The Daily Mail.