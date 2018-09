VS verlagen vluchtelingenquotum opnieuw, tot 30.000

Zwitser­land vervolgt Russen voor cyberaan­val op laboratori­um

17 september Justitie in Zwitserland wil twee Russen vervolgen voor het uitvoeren van een 'cyberaanval' op het wereldantidopingbureau Wada in Lausanne. Het Wada meldde in 2016 zelf dat bij een cyberinbraak een grote partij medische gegevens van atleten was buitgemaakt.