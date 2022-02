VS: 'Willen Rusland geen kans geven verrassingsaanval uit te voeren’

UpdateDe Verenigde Staten zullen hun bondgenoten en inwoners op de hoogte blijven houden van Ruslands acties en troepenbewegingen. Door die informatie te blijven delen, wil de VS een ‘verrassingsaanval’ of ‘sabotage en uitlokking’ door Rusland voorkomen, zei Bidens veiligheidsadviseur Jake Sullivan vandaag tegen CNN .

Sullivan herhaalde nog eens het eerdere Amerikaanse standpunt: Een Russische invasie van Oekraïne kan nu elk moment plaatsvinden. ,,We kunnen dat moment niet helemaal voorspellen, maar een Russische invasie of militaire actie is nu heel dichtbij. Dus ook in de komende week en voor het einde van de Olympische Spelen.’’

Hoewel de spanningen tussen Rusland enerzijds en Oekraïne en het Westen anderzijds nu al weken oplopen, blijft Sullivan toch hoop houden op een diplomatieke oplossing. Zo spraken de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin elkaar gisteren uitgebreid telefonisch. Het blijft dan ook onduidelijk of het daadwerkelijk tot een clash gaat komen.

Het weerhield de Duitse vicekanselier Robert Habeck er vandaag niet van te zeggen dat Europa zich ‘op het randje van oorlog’ bevindt. De Duitser wees op de grote troepenmachten die nu tegenover elkaar staan. ,,Het is absoluut benauwend en bedreigend.”

Geen moer

Ook Moskou liet eerder vandaag in felle bewoordingen van zich horen. Het ‘geeft geen moer’ om de gevolgen van westerse sancties als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Dat verklaarde de ambassadeur van Rusland in Zweden Viktor Tatarintsjev tegenover de Zweedse krant Aftonbladet.

Volgens de diplomaat hebben eerdere sancties een positief effect gehad op de Russische economie en landbouw. ,,We zijn meer zelfvoorzienend en hebben onze export kunnen vergroten. We hebben geen Italiaanse of Zwitserse kazen, maar we hebben geleerd om net zulke goede Russische kazen te maken met behulp van Italiaanse en Zwitserse recepten”, aldus Tatarintsjev.

De Amerikaanse president Biden telefoneerde zaterdag een uur lang met de Russische president Poetin over de crisis in Oekraïne. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben eerder laten weten dat een Russische invasie van Oekraïne elk moment zou kunnen plaatsvinden.

Wat er precies gezegd is tijdens het gesprek, is niet bekend. Biden heeft Poetin eerder al laten weten dat hij Rusland met zware sancties zal treffen mocht Poetin besluiten om Oekraïne binnen te vallen. De Verenigde Staten zullen zich niet militair in een eventueel conflict mengen. 160 Amerikaanse militairen die in Oekraïne aanwezig waren om soldaten te trainen, zijn vandaag uit het land teruggetrokken.

Biden stapt aan boord van een helikopter om naar zijn zomerverblijf Camp David te vliegen, vanwaar hij belde met president Poetin.

Kort voor het telefoongesprek van Biden en Poetin hadden de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov al met elkaar gesproken. Volgens Lavrov voert het Westen een ‘propagandacampagne’ rond de Russische agressie tegen Oekraïne. Het Westen zet Oekraïne zo aan tot een gewelddadige oplossing van het conflict in het oosten van het land, waar pro-Russische rebellen zich hebben afgescheiden van de regering in Kiev, vindt hij. Blinken laat op zijn beurt weten dat ‘Rusland absoluut niet liet blijken tot de-escalatie bereid te zijn.’

De Franse president Emmanuel Macron praatte daar zaterdagmiddag ook al telefonisch over met Poetin. In het ruim anderhalf uur durende gesprek waarschuwde Macron dat ‘een open dialoog’ onverenigbaar is met een verdere escalatie van de situatie. Volgens het Elysée viel uit de woorden van Poetin niet op te maken of een invasie aanstaande was. Het was het vierde telefoongesprek in de afgelopen weken tussen Poetin en Macron. Afgelopen maandag ontmoetten de twee elkaar ook al persoonlijk in Moskou.

Oproep

Burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad Kiev deed vandaag een dringende oproep aan de internationale gemeenschap om zijn land te steunen. ,,We zijn voorbereid op het ergste in Oekraïne, de wereld moet ons nu helpen”, zei Klitsjko tegen de Duitse krant Bild am Sonntag.

De Russische president Vladimir Poetin zou volgens de burgemeester streven naar wereldmacht ‘en het Westen moet weten dat na Oekraïne het de beurt is aan de Baltische staten. We zijn nog maar het begin’, klonk zijn boodschap.

Poetin zou volgens de burgemeester van Kiev streven naar wereldmacht 'en het Westen moet weten dat na Oekraïne het de beurt is aan de Baltische staten. We zijn nog maar het begin'.

Code rood

Verschillende landen hebben hun burgers opgeroepen om Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen tenzij dat strikt noodzakelijk is. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Israël, België, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland waarschuwden mensen die zich nog in Oekraïne bevinden. Ook Nederland scherpte het reisadvies dit weekend aan.

Luchtvaartmaatschappij KLM kondigde gisteren na het negatieve reisadvies aan te stoppen met vliegen op Oekraïne. Ook vluchten over Oekraïne heen worden omgeleid. Het besluit is niet alleen ingegeven door het nieuwe reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken maar ook gebaseerd op een ‘uitgebreide veiligheidsanalyse’, aldus KLM. Ook het Duitse Lufthansa bekijkt of het nodig is het verkeer naar Oekraïne te onderbreken.

Vanuit Oekraïne zelf zijn er vooralsnog geen plannen om het vliegverkeer op te schorten, aldus het ministerie van Verkeer van Oekraïne. Eerder sprak het departement al berichten tegen dat de autoriteiten op het punt staan het luchtruim te sluiten. Oekraïne belooft dus zijn luchtruim open te houden voor internationaal verkeer, ondanks hoogopgelopen spanningen met buurland Rusland. Het ligt aan de luchtvaartmaatschappijen om al dan niet te besluiten te vliegen.

