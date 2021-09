Vulkaanuitbarsting op Canarisch eiland: kleinschalige evacuatie, Nederlandse toeristen veilig

Ze volgt de situatie ter plaatse nauwgezet. ,,We ondernemen actie waar nodig om de veiligheid van onze gasten zeker te stellen”, zegt een woordvoerster. Ze nuanceert eerdere berichtgeving over TUI-vlucht OR 567 uit Amsterdam die zondagmiddag met een uur vertraging op de luchthaven van La Palma landde. Dat was niet vanwege de rookwolken van de vulkaan maar “de piloot heeft een extra check gedaan op de lucht- en vliegveld-omstandigheden en is vervolgens veilig geland”, aldus de zegsvrouw.

De Cumbre Vieja-vulkaan, gelegen in een dunbevolkt gebied, barstte omstreeks 15.15 uur plaatselijke tijd (een uur later bij ons) uit. Vanuit het zuiden van het eiland verspreiden de rook, as en lava zich. De lavastromen hebben al geleid tot geblokkeerde wegen op het 83.000 inwoners tellende eiland, maar vooralsnog niet tot doden of gewonden.

Al voor de uitbarsting waren de autoriteiten begonnen met het evacueren van vee en van kwetsbare inwoners, zoals ouderen en zieken, uit de omliggende dorpen. Daarbij werden soldaten ingezet, zei het ministerie van Defensie.

De bewoners van vier dorpen hebben inmiddels een evacuatiebevel ontvangen. De verwachting is dat meer inwoners uit omliggende steden zullen worden geëvacueerd. Hen is verteld om hun bagage, inclusief mobiele telefoons, belangrijke documenten en eventuele medicijnen, daartoe gereed te houden. De lokale overheid heeft bewoners opgeroepen uit de buurt van de lava te blijven. Ook moeten ze thuis blijven als ze in de omgeving as aantreffen.

Voorafgaand aan de uitbarsting hadden wetenschappers een reeks aardbevingen geregistreerd met een kracht van 3,8 op de schaal van Richter in het nationale park waar de vulkaan is uitgebarsten, meldde het Spaanse Nationaal Geografisch Instituut (ING).

Premier

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al aangekondigd La Palma zo spoedig mogelijk te bezoeken. Hij heeft zijn bezoek aan New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgesteld.

Volledig scherm De Cumbre Vieja-vulkaan op La Palma gezien vanuit Los Llanos de Aridane. © AFP

Seismische activiteit

De vulkaan Cumbre Vieja werd al een week nauwlettend in de gaten gehouden vanwege een enorme toename van seismische activiteit. Sinds afgelopen zaterdag werden door het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden enkele duizenden aardbevingen geregistreerd, variërend van lage sterkte tot bijna 4 op de schaal van Richter. De trillingen kwamen steeds dichter bij de aardoppervlakte. De eerste werden waargenomen op een diepte van twintig kilometer, donderdag was dat tussen de vijf en acht kilometer. Op sommige plekken kwam de grond al zes centimeter omhoog. Er werden ruim 4200 trillingen gemeten. Volgens experts wees dit erop dat de komende dagen of weken een vulkanische uitbarsting mogelijk zou zijn.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een ​​man om het leven toen hij foto’s nam in de buurt van de lavastromen.

La Palma is geen populaire toeristische bestemming, in tegenstelling tot de bekendere eilanden Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife. La Palma is geliefd bij wandelaars om zijn vulkanen, betoverende watervallen en prachtige stranden.

