Vulkaanuitbarsting op Italiaans eiland jaagt toeristen stuipen op het lijf: één dode

Zesde echtgenote sjeik Dubai vlucht na ‘huiselijk geweld’ met 30 miljoen naar Londen

15:38 Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69), de schatrijke alleenheerser van Dubai, is in grote verlegenheid gebracht omdat zijn zesde vrouw prinses Haya (45) na een huwelijk van 15 jaar haar biezen heeft gepakt en momenteel ondergedoken zit in Londen. Onbekend is nog waarom Haya is gevlucht, maar algemeen wordt aangenomen dat de hoogste baas van het emiraat zich schuldig heeft gemaakt aan verbaal en fysiek huiselijk geweld.