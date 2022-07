Vuurzee verwoest woningen en restaurants in Frankrijk, 10.000 mensen geëvacueerd

bosbrandenDe grote bosbrand bij de kust ten zuidwesten van Bordeaux heeft zeven woningen en twee restaurants verwoest bij Cazaux, in het departement Gironde. De circa 4000 mensen in het plaatsje werden gisteren geëvacueerd. De panden zijn volgens plaatselijke media volledig verwoest. Elders in Europa wordt ook nog altijd hard gewerkt om branden te blussen. Voor zover bekend is afgelopen dag één slachtoffer gevallen, bij een bosbrand in Hongarije.

Volgens de Franse autoriteiten is de brandweer erin geslaagd zeker honderd woningen en andere panden in Cazaux te behoeden voor de brand. Negen gebouwen konden dus niet worden gered.

Het is de eerste schade van betekenis aan panden die wordt gemeld uit Gironde sinds er begin deze week twee bosbranden uitbraken. Eerder werden woningen niet bedreigd en brandde voornamelijk dennenbos af. Inmiddels is in totaal meer dan 7300 hectare bos in vlammen opgegaan, een oppervlakte van ruim 10.000 voetbalvelden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd.

Sinds een week teistert Frankrijk met grote bosbranden:

De andere bosbrand is oostelijker, bij Landiras, ten zuiden van Bordeaux. Daar is 4200 hectare bos is afgebrand. De brandweer heeft laten weten dat er in de nacht van donderdag op vrijdag nog bijna vijfhonderd mensen uit hun woningen moesten vertrekken wegens het brandgevaar. Maar een zegsman zei vrijdagmorgen dat ze momenteel stand houden.

Volledig scherm Een brandweerman in het Franse Cazaux. © AFP

Het lukt de brandweer nog niet om de brand onder controle te krijgen. Er wordt gevreesd dat dat door de wind dit weekend ook niet zal lukken.

Dode gevallen

Ook in andere Zuid-Europese landen wordt ondertussen gestreden tegen branden. Daarbij zijn her en der ook slachtoffers gevallen. In Soltszentimre in centraal-Hongarije is iemand om het leven gekomen door een kleine bosbrand die een boerderij verwoestte.

Volledig scherm Hongaarse brandweer blus het bos bij Soltszentimre. © ANP / EPA

In Portugal woeden vandaag nog altijd dertien branden, verspreid over het land. Meer dan duizend brandweerlieden zijn in de weer om het vuur te bestrijden.

In Spanje woeden ze bij Extremadura, tegen de grens met Portugal, en bij Castille en Leon in het midden van het land. In die laatste plaats zijn vrijdag vier kleine dorpjes ontruimd. De vlammen bedreigen daar een vijf eeuwen oud klooster en nationaal park.

In de Spaanse regio Catalonië woeden geen bosbranden, maar nemen autoriteiten wel voorzorgsmaatregelen. Zo zijn kampeer- en sportactiviteiten rond 275 steden en dorpen verboden, om te voorkomen dat de gortdroge natuur onbedoeld in brand vliegt. Om dezelfde reden mogen boeren niet overal meer landbouwmachines inzetten. In deze gebieden is het al een aantal weken heet, en al dagenlang warmer dan 40 graden Celsius.

Volledig scherm De brandweer zet in Extremadura onder andere blushelikopters in. © REUTERS/

Hitteplan

In nagenoeg heel Portugal, grote delen van Spanje en delen van Frankrijk geldt al dagen een hitteplan voor extreem weer. Noordelijker in Europa nemen mensen inmiddels ook voorzorgsmaatregelen tegen de voorspelde hitte van komend weekend en begin volgende week.

Het Verenigd Koninkrijk heeft code rood afgegeven voor de ‘extreme hitte’ die maandag en dinsdag op het land afkomt. Volgens een Britse weerman is het goed mogelijk dat records worden verbroken. Nooit eerder werden hier temperaturen boven de 38,7 graden gemeten. ,,Vooral in stedelijke gebieden worden ook de nachten erg warm. Dit gaat waarschijnlijk grote invloed hebben op ons en op infrastructuur.”

