Waakhond VS probeert overname Activision door Microsoft via de rechter te blokkeren

Microsoft en Activision Blizzard hadden de controversiële miljardendeal in januari 2022 al aangekondigd. Het computerbedrijf wil bijna 69 miljard dollar op tafel leggen voor de gameontwikkelaar en -uitgever, maker van onder meer de computerspelen Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. Het gaat om de grootste overname ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse softwarereus.

Meteen na de bekendmaking van het nieuws ontstond de vrees dat de deal de sector zou ontwrichten. Microsoft beschikt met de Xbox over een eigen spelcomputer en zou nieuwe games van Activision en gevestigde waarden exclusief kunnen voorbehouden voor zijn console en clouddiensten, ten koste van de Japanse rivalen Sony met zijn Playstation en Nintendo met zijn Switch, of ze onder veel slechtere voorwaarden aanbieden aan zijn concurrenten.

Oneerlijke concurrentie

De FTC had in december al juridische stappen ondernomen uit mededingingsbezwaren, nu is bij de federale rechtbank een motie ingediend om te voorkomen dat de deal wordt gesloten. Microsoft-manager Brad Smith heeft intussen al laten weten dat zijn bedrijf “de kans verwelkomt om de zaak voor de rechter te bespreken”.

De overname is ook buiten de VS omstreden. De Britse concurrentiewaakhond sprak in april zijn veto uit over de deal. De mededingingsautoriteiten van de EU daarentegen keurden de transactie vorige maand onder voorwaarden goed.