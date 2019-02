Waan je een Star Wars-held: Franse schermbond voegt lichtsabel toe aan arsenaal

Bijbel nu ook in Kalabari en Kirike te lezen

15:21 De Bijbel is vorig jaar maar liefst 44 keer geheel of gedeeltelijk voor het eerst in een bepaalde taal vertaald. Zo kregen de sprekers van het Surinaams Javaans (40.000 sprekers in Suriname zelf) eindelijk de Bijbel in hun moedertaal.