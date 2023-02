Waar gaan de miljoenen voor Giro 555 heen? ‘Materiële noodhulp, maar ook aandacht voor mentale hulp’

met Video Duizenden mensen willen Syrische wonderbaby adopteren, maar oom laat haar niet meer gaan

Duizenden mensen van over de hele wereld hebben zich gemeld om wonderbaby Aya te adopteren. Desondanks ontfermt een oom zich over het meisje. De kleine werd geboren onder het puin van de aardbeving in Syrië en gevonden met de navelstreng nog aan haar overleden moeder vast.