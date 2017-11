Waar is Grace Mugabe?

Terwijl president Robert Mugabe (93) thuis wordt vastgehouden, is het onduidelijk waar zijn door veel Zimbabwanen zo bekritiseerde vrouw Grace Mugabe (52) is gebleven.

Vanwege haar opvliegende karakter en verslaving aan shoppen heeft ze in haar eigen land de bijnamen ‘Dis Grace’ en ‘The Country's First Shopper’.

Volgens niet bevestigde bronnen zou de First Lady de avond vóórdat de militairen ingrepen al zijn afgereisd, mogelijk naar Namibië. Zuid-Afrikaanse media speculeren dat Mugabe de strijd al heeft opgegeven en vooral een veilige aftocht voor Grace zou hebben bedongen. Pas als zij en haar gevolg veilig zijn zou hij willen bevestigen dat hij terugtreedt. Mogelijk gebeurt dat morgenmiddag tijdens een persconferentie.

Gesprekken

Ondertussen voert het Zimbabwaanse leger gesprekken met de oppositie over een overgangsregering. Dat zei een belangrijke oppositiefunctionaris, die anoniem bleef, tegen de Britse krant The Guardian. Een tweede bron binnen de oppositie stelde dat onderhandelingen met ,,zekere mensen binnen het leger'' al maanden gaande zijn.

De bron beweerde dat president Mugabe nog deze week opstapt. Hij zou vervolgens worden vervangen door zijn voormalige vicepresident, Emmerson Mnangagwa. Oppositieleiders zouden aantreden als vicepresident en premier. De krant benadrukte dat de beweringen van de oppositiebronnen nog niet officieel zijn bevestigd.

Tijdperk

Ook vanuit Zimbabwe klinken meer geluiden dat voor velen het tijdperk-Mugabe echt voorbij is. Een voormalige minister van Financiën, Tendai Biti, stelt het mild: ,,Het moet aan de oude man worden toegestaan nu uit te rusten.'' Volgens Biti is de president ,,een heel intelligente man die weet dat het spel is gespeeld.''

Het hoofd van de invloedrijke club van veteranen die – mét Mugabe – destijds voor de onafhankelijkheid hebben gestreden zei dat hij achter het leger stond. Volgens Victor Matemadanda moest Mugabe de macht opgeven. Het land was onder hem geleidelijk in chaos terecht gekomen. Wel verzocht hij de regerende ZANU-PF partij een onderzoekscommissie in te stellen die Mugabes vermogen moest onderzoeken en ook 'waarom hij zijn vrouw de veteranen liet beledigen'.

Getuigen melden dat de soldaten ook de Zimbabwaanse minister van Financiën Ignatius Chombo hebben weggevoerd vanuit zijn woning in Harare. De soldaten hadden eerst de elektrische toegangspoort tot het gebouw met geweld opengebroken. In de strijd om de opvolging van de 93-jarige president Robert Mugabe, wordt Chombo gezien als een aanhanger van first lady Grace Mugabe.