Waar is Melania Trump? First Lady al weken niet in openbaar gezien

Op 14 mei werd de First Lady vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis voor een nieroperatie. Volgens Grisham verliep de ingreep goed en waren er geen complicaties.



Sindsdien heeft ze verscheidene berichten gepost op haar Twitteraccount. Ook op alle speculaties heeft ze via Twitter al gereageerd. Ze is gewoon in het Witte Huis, samen met haar gezin, zo heeft ze laten weten. Ze is hard aan het werk en alles is in orde met haar.



Wanneer ze wel weer in het openbaar zal verschijnen is onduidelijk.